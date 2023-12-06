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Edirne'de Kasım Ayında 1206 Düzensiz Göçmen Yakalandı

6 Aralık 2023 14:59 Son Güncelleme: 15:00 Abone Ol

Edirne'de yapılan denetimlerde, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından kasım ayında kent merkezi ve ilçelerde 1206 düzensiz göçmen yakalandı. Yakalanan göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.