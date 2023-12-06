Edirne'de Kasım Ayında 1206 Düzensiz Göçmen Yakalandı
Edirne'de yapılan denetimlerde, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından kasım ayında kent merkezi ve ilçelerde 1206 düzensiz göçmen yakalandı. Yakalanan göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
Edirne'de kasım ayında yapılan denetimlerde 1206 düzensiz göçmen yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, düzensiz göçün önlenmesine yönelik denetim ve kontrollerini sürdürdü.
Güvenlik güçlerince kasım ayında kent merkezi ve ilçelerdeki 1206 düzensiz göçmen yakaladı.
Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.