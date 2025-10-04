Edirne'de Karşılıksız Çek Suçundan Aranan Şüpheli Tutuklandı
Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde jandarma ekiplerinin yaptığı trafik kontrolünde, karşılıksız çek düzenleme ve güveni kötüye kullanma suçlarından aranan A.T. yakalandı ve adli makamlara sevk edilerek tutuklandı.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri Hayrabolu yolu Ördekli Göl mevkisinde yaptığı trafik kontrolünde araçları ve sürücüleri sorguladı.
Denetimde, "karşılıksız çek düzenleme ve güveni kötüye kullanma" suçlarından aranan A.T. yakalandı.
İşlemlerinin ardından Uzunköprü Adliyesine sevk edilen A.T. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Kaynak: AA / Cihan Demirci - Güncel