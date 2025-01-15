Üye Girişi
Haberler
Gazze'de ateşkes bilmecesi! Açıklamalar art arda geldi

Gazze'de ateşkes bilmecesi! Açıklamalar art arda geldi
Suriye geçici hükümetinden Türkiye'ye vergi şoku! Ticaret durma noktasına geldi

Suriye geçici hükümetinden Türkiye'ye vergi şoku
Polis memuru 2 ilde katliam yaptı! Eşi dahil 5 kişiyi öldürdü

Polis memuru 2 ilde katliam yaptı! Eşi dahil 5 kişiyi öldürdü
Polis memurunun ailesinden 5 kişiyi katlettiği olayda sır perdesi aralandı

Polis memurunun 5 kişiyi katlettiği olayda sır perdesi aralandı

Edirne'de Karla Mücadele Çalışmaları Devam Ediyor

Edirne'de Karla Mücadele Çalışmaları Devam Ediyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Edirne İl Özel İdaresi ekipleri, köy yollarının ulaşımını aksatmadan açık tutmak için kar yağışıyla mücadele ediyor. Yoğun kar yağışı sonrası 45 personel ve 25 araçla temizlik çalışmaları sürdürülmekte.

Edirne İl Özel İdaresi ekipleri, kar yağışının köylere ulaşımı aksatmaması için karla mücadele çalışmalarına devam ediyor.

Balkanlar'dan gelen soğuk ve yağışlı havanın etkisine giren kentte pazar günü başlayan kar, aralıklarla etkisini sürdürüyor.

İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri de köy yollarının ulaşıma kapanmaması için mücadele ediyor. Yağışın yoğun olduğu üç bölgede 45 personel, 25 araç ve iş makinesiyle çalışma yapıyor.

Ekipler, yolda mahsur kalan araçları kurtarma çalışması da yürütüyor.

Öte yandan, yağışın yoğun olduğu ilçelerden İpsala'da da kar temizleme çalışmaları devam ediyor.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, "Değerli İpsalalılar, zorunlu olmadıkça araçla seyahat etmeyelim. İş makineleri bile zorluk çekiyor. İbriktepe köyümüzde elektrikten kaynaklı su problemi oluşmuş durumdadır. Tüm ekipleri elektrik problemini çözmesi için bölgeye yönlendirdik. Gün içerisinde problem çözülecektir. Acil durumlar için mutlaka Kaymakamlığımıza, emniyet, jandarma ve sağlık ekiplerimize ulaşın." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: AA / Gökhan Balcı - Güncel
img

İlk transferlerini Fenerbahçe'den yapıyor
img

Polis memuru 2 ilde katliam yaptı! Eşi dahil 5 kişiyi öldürdü
img

İngiltere, Aşk Adası'ndaki Türk yarışmacıyı konuşuyor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Menzil Cemaati'ne ait tatil köyü belediye ekiplerince yıkıldı

Belediye Menzil Cemaati'ne ait tatil köyünü dakikalar içinde yıktı
Başımıza taş yağacak! Hamile karısını bırakıp yengesiyle kaçtı

Müge Anlı'da "Başımıza taş yağacak" dedirten olay
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakan Göktaş'a randevu vermiyor mu? Bomba iddiaya yanıt geldi

Bomba iddiaya jet yalanlama
Eşine ait olduğu iddia edilen cinsel içerikli videoyu canlı yayında kocasına izletti

Karısına ait olduğu iddia edilen cinsel ilişki videosunu izletti
Kocasının ikinci bir kadınla evlenmesine izin veren kadının anlattıkları pes dedirtti

Eşinin kuma getirmesine izin veren kadının anlattıkları pes dedirtti
AK Parti grubuna damga vuran an! Cumhurbaşkanı Erdoğan da şaşırdı

Parti grubuna damga vuran an! Erdoğan da şaşıp kaldı

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.