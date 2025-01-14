Edirne'de Karla Mücadele Çalışmaları Devam Ediyor

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Edirne'de etkili olan kar yağışı sonrası İl Özel İdaresi ve belediye ekipleri, ulaşımın aksamaması için yoğun bir şekilde kar küreme ve tuzlama çalışmaları yürütüyor. Kar kalınlığının yer yer 10 santimetreyi bulduğu kentte, bazı okullarda eğitime ara verildi.

Edirne'de İl Özel İdaresi ve belediye ekipleri, karla kaplanan yollarda ulaşımın aksamaması için çalışmalarını sürdürüyor.

Kentte 3 gündür etkili olan kar yağışı nedeniyle bazı bölgelerde kar kalınlığı yer yer 10 santimetreyi buldu.

Ulaşımda güçlük yaşanmaması için İl Özel İdaresi ekipleri, 8 ekip, 45 personel ve 25 araçla kar küreme ve tuzlama çalışması yapıyor.

Ekipler, kar yağışının etkili olduğu Lalapaşa, Uzunköprü, Keşan ve İpsala ilçelerinde çalışmalarını yoğunlaştırırken, yolda kalan araçları da kurtarıyor.

Edirne Belediyesi ekipleri de kent merkezinde olumsuzluk yaşanmaması için karla kaplı yolları açıyor, buzlanmaya yönelik tuzlama çalışması gerçekleştiriyor.

Kar yağışının etkili olduğu ilçe merkezlerinde de belediye ekipleri çalışmalarına devam ediyor.

Kentte Uzunköprü ilçesinde tüm okullarda, il merkezi ve diğer ilçelerde ise taşımalı eğitim yapılan okullarda kar yağışı nedeniyle eğitime bugün ara verilmişti.

Kaynak: AA / Gökhan Zobar - Güncel
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