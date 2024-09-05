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Edirne'de 'karaduman' adıyla bilinen çerezlik ayçiçeği hasat edildi

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Edirne Valisi Yunus Sezer, ata tohumlarının geliştirilmesi için Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü'nce yürütülen proje kapsamında üretimi yapılan yerli ve milli tohum çerezlik ayçiçeğinin hasadının gerçekleştirildiğini söyledi.

EDİRNE'de ata tohumu ile üretimi yapılan ve halk arasında 'karaduman' adıyla bilinen çerezlik ayçiçeğinin hasadı yapıldı.

Edirne Valisi Yunus Sezer, ata tohumlarının geliştirilmesi için Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü'nce yürütülen proje kapsamında üretimi yapılan yerli ve milli tohum çerezlik ayçiçeğinin hasadının gerçekleştirildiğini söyledi. Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü bünyesinde yürütülen çalışmaları yerinde inceleyen Vali Sezer, daha sonra çerezlik ayçiçeği ekim alanında incelemelerde bulundu. Sezer, Edirne'ye özgü çerezler arasında yer alan çerezlik ayçiçeğinin yeniden geliştirilmesi ve 'Edirne yöresel' markası ile tanıtımının yapılması için çalışmalara başlandığını söyledi. İncelemenin ardından çerezlik ayçiçeğinin hasadı yapıldı. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre Edirne'de geçen yıl 1 milyon 294 bin 200 dekarlık alanda 257 bin 651 ton ayçiçeği üretildi. Türkiye'nin toplam ayçiçeği üretiminin yüzde 13'ünü yapan Edirne, bu miktarla birinci sırada yer almıştı.

Haber-Kamera Ünsal YÜCEL EDİRNE,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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