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Edirne'de 'Karaağaç'ta Sanat Var' Etkinliği Düzenlendi

Edirne'de 'Karaağaç'ta Sanat Var' Etkinliği Düzenlendi
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Edirne Belediyesi ve Trakya Üniversitesi iş birliğinde düzenlenen 'Karaağaç'ta Sanat Var' etkinliği, sanatın farklı alanlarını bir araya getirerek kentin kültürel mirasını yüceltmeyi amaçlıyor. Vali Yunus Sezer, Karaağaç'ın sanatsal etkinlikler için önemli bir yer olduğunu vurguladı.

Edirne Belediyesi ve Trakya Üniversitesi (TÜ) iş birliğinde "Karaağaç'ta Sanat Var" etkinliği düzenlendi.

TÜ Karaağaç Yerkleşkesi'nde düzenlenen etkinlik saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Vali Yunus Sezer, programda yaptığı konuşmada, Edirne'nin farklı medeniyetlere ev sahipliği estetik ve mimarisiyle ön plana çıkan bir şehir olduğunu söyledi.

Edirne'nin sanatla anılan bir kent olduğunu belirten Sezer, sanat faaliyetlerinin Karaağaç Mahallesi'nde ve kentin diğer yerlerinde gelişmesi temennisinde bulundu.

Kente gelen ziyaretçilerin Karaağaç'a ilgi gösterdiğini dile getiren Sezer, "Karaağaç bizim göz bebeğimiz, gelen herkesi büyüleyen sakinliğiyle ve zarafetiyle çok güzel bir yer. Burası çok güzel ve tarihi bir yer, buranın sanatla buluşması çok önemli. Sanatın her türlü çeşitlerinin burada yapılmasını istiyoruz. Herkesi bu güzelliği görmeye davet ediyoruz." dedi.

Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın ise kentin farklı noktalarında sanat etkinlikleri düzenlemek istediklerini ifade etti.

Üniversiteyle iş birliği yaparak Karaağaç'ta güzel bir sanat etkinliği yaptıklarını belirten Akın, Edirnelileri düzenlenen programa davet etti.

TÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Hatipler de Karaağaç Yerleşkesi'nin akademik bir yer olmanın yanı sıra sanatsal etkinlikleri yapıldığı bir alan olduğunu dile getirdi.

Yerleşkede pek çok tematik müzenin olduğunu belirten Hatipler, tarihi ve kültürel mirası yaşatmak için çaba sarf ettiklerini kaydetti.

Konuşmaların ardından Sezer, Akın ve Hatipler stantları gezdi, sanatçılarla sohbet edip ve ebru sanatını icra etti.

Programda dans gösterisi ve şiir sunumu da yapıldı.

"Karaağaç'ta Sanat Var" etkinliği yarın sona erecek.

Kaynak: AA / Gökhan Zobar - Güncel

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