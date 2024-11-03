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Edirne'de Karaağaç Acı Biberi ile Görsel Şölen: Gastronomi Festivali Başladı

Edirne'de Karaağaç Acı Biberi ile Görsel Şölen: Gastronomi Festivali Başladı
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Edirne Valiliği tarafından düzenlenen 'Topraktan Sofraya Edirne Gastronomi Festivali'nde Karaağaç acı biberi ile oluşturulan görsel fon, ziyaretçilerin ilgisini çekti. Yöresel ürünlerin sergilendiği festivalde katılım yoğun oldu.

Edirne Valiliğince düzenlenen "Topraktan Sofraya Edirne Gastronomi Festivali"nde Karaağaç acı biberi fon olarak kullanıldı.

Karaağaç'taki tarihi tren garında gerçekleştirilen festivalde yöresel ürünlerin sunulduğu çok sayıda stant yer alıyor.

Biber üreticileri Yılmaz ve oğlu Tunahan Ule, ürün standının etrafında kurutulmuş Karaağaç acı biberiyle fon oluşturdu.

Festivale yurt içi ve yurt dışından gelen çok sayıda ziyaretçi yerel ağızla söylendiği gibi "H" harfi yazılmadan "Karaağaç Atırası" yazılı tabelanın yer aldığı acı biber fonunda fotoğraf çektiriyor.

Biber üreticisi Tunahan Ule, AA muhabirine, gastronomi festivalinin dolu dolu devam ettiğini söyledi.

Üreticiler olarak festivale katkı sunduklarını belirten Ule, "Edirne tava ciğerinin olmazsa olmazı Karaağaç acı biberidir. Acı biberimizi festivalde vatandaşlarımıza sunuyoruz. Hem de festivale bir görsel katmak istedik. Festivali gezenlerin fotoğraf çekilmesi için 1 ton acı biber kullanarak güzel bir fon oluşturduk. Karaağaç Atırası tabelamız da var fonda ama h harfi yok. Edirne'de, Trakya'da bazı kelimelerde h olmaz." dedi.

İstanbul'dan gelen İbrahim Macun da festivali çok beğendiklerini dile getirdi.

Festivale katılımın yoğun olduğunu anlatan Macun, "Biberlerden oluşturulan fonda da fotoğraf çektirdik. Gastronomi festivaline yakışan bir yer olmuş." dedi.

Vatandaşlardan Güldal Atasoy ise festivalin Edirne'nin tanıtımına katkı sunduğunu dile getirdi.

Festivalin güzel etkinliklere sahne olduğunu anlatan Atasoy, "Herkes Edirne'de ürettiği ürünleri tanıtıyor. Bazı üreticiler ise stantlarını daha da renkli yapmış. Özellikle acı biber fonunda fotoğraf çektirmeye geldim." diye konuştu.

Kaynak: AA / Cihan Demirci - Güncel
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