Edirne'de Kar Yağışı Tarihi Yapıları Beyaz Örtüyle Kapladı

Edirne'de son 3 gündür aralıklarla devam eden kar yağışı, şehri beyaz bir örtüyle kapladı.

Kent merkezinde sabaha karşı duran kar yağışı yüksek kesimlerde ara ara devam ediyor.

Hava sıcaklığının 1 derece ölçüldüğü kent merkezinde, meteorolojik verilere göre öğleden sonra tekrar kar yağışı bekleniyor.

Beyaz örtü, özellikle tarihi ve turistik alanlarda eşsiz manzaralar oluşturdu.

Selimiye Camisi'nin çevresinde karla kaplanan alanların manzarası görenleri hayran bıraktı.

Tarihi yapıların olduğu Trakya Üniversitesinin Karaağaç Yerleşkesi de kar altında adeta bir kartpostalı andırdı.

Karla kaplı yapıların güzelliğini anılarında saklamak isteyen pek çok kişi, kültürel mirasları fon olarak kullanarak öz çekim yaptı.

Karla kaplanan tarihi yapılar havadan görüntülendi.

Karla mücadele çalışması

Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın, yaptığı yazılı açıklamada kentte olumsuz hava şartlarıyla mücadelenin sürdüğünü bildirdi.

Hava şartları normale dönene kadar ekiplerin hazır halde bekletileceğini ifade eden Akın, şunları kaydetti:

"Şu ana kadar kent merkezinde olumsuz bir durumla karşılaşmadık. Ekiplerimiz hava şartları normale dönene kadar sahada olacak. Yollarımızda ulaşım açısından olumsuz bir durum yaşanmadı. Ancak kar yağışının ardından hava sıcaklığının özellikle gece saatlerinde sıfırın altına düşeceği tahmin ediliyor. Buzlanmayı önlemek için ekiplerimiz çalışmalarına devam edecek. Aracı olan vatandaşlarımızdan kış lastikleri olmadan trafiğe çıkmamalarını önemle rica ediyoruz."