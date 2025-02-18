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Edirne'de Kar Yağışı Devam Ediyor

Edirne'de Kar Yağışı Devam Ediyor
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Edirne'de soğuk ve yağışlı hava etkisini sürdürüyor; yüksek kesimler beyaza bürünürken, kent merkezinde de kar yağışı aralıklarla sürmekte. Belediye ve polis, buzlanmalara karşı önlemler alıyor.

Edirne'de kar yağışı aralıklarla etkili oluyor.

Soğuk ve yağışlı havanın etkili olduğu kentin yüksek kesimlerini beyaza bürüyen kar, kent merkezinde de aralıklarla sürüyor.

Belediye ve polis ekipleri, ana arterlerde olası buzlanmalara karşı önlem alıyor.

Hava sıcaklığının 1 derece ölçüldüğü kentte kar yağışının yarın da aralıklarla etkili olması bekleniyor.

Kaynak: AA / Gökhan Balcı - Güncel
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