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Edirne'de Kar Yağışı 4 Gündür Devam Ediyor

Edirne'de Kar Yağışı 4 Gündür Devam Ediyor
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Edirne'de 4 gündür aralıklarla devam eden kar yağışının, akşam saatlerinde etkisini yitirmesi bekleniyor. İlgili hava durumu, Balkanlar'dan gelen soğuk ve yağışlı havanın etkisiyle meydana geldi.

Edirne'de 4 gündür aralıklarla devam eden kar yağışının akşam saatlerinde etkisini yitirmesi bekleniyor

Balkanlar'dan gelen soğuk ve yağışlı havanın etkisine giren kentte pazar günü başlayan kar, aralıklarla etkisini sürdürüyor.

Sabah saatlerinde başlayan ve zaman zaman lapa lapa yağan kar, sınır bölgelerinde ise daha yoğun görülüyor.

Hava sıcaklığının 0 derece olduğu kentte kar yağışının akşam saatlerinde etkisini yitirmesi bekleniyor.

Kaynak: AA / Salih Baran - Güncel
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