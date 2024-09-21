Üye Girişi
Haberler

Edirne'de Kaplumbağa Bakım Evi: 15 Yıldır 18 Kaplumbağa ile Birlikte

Edirne'de Kaplumbağa Bakım Evi: 15 Yıldır 18 Kaplumbağa ile Birlikte
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Edirne'de çay bahçesi işleten Kamil Tunca, 15 yıl önce iki kaplumbağa ile başladığı işletmesinde bugün 18 kaplumbağa besliyor. Müşterilerin evde bakamadıkları kaplumbağaları kendisine getirdiğini belirten Tunca, girişiminin aileler tarafından büyük ilgi gördüğünü ifade ediyor.

EDİRNE'de yaklaşık 30 yıldır çay bahçesi işleten Kamil Tunca (62), 15 yıl önce 2 kaplumbağanın bakımıyla başladığı işletmesinin havuzunda bugün 18 kaplumbağaya ev sahipliği yapıyor. Ailelerin evlerinde bakamadıkları kaplumbağaları sahiplenerek, ciğer ve özel yemlerle besleyen Tunca, "15 senedir burada bizimle beraber yaşıyorlar. Yani evde bakamayan bana getiriyor, bakımevi gibi olduk. Gelen müşterilerimizin çocuklarının da hoşuna gidiyor. Buraya gelen müşterilerimiz fotoğraflarını çekip sosyal medyalarında paylaşıyorlar" dedi.

Edirne'de kafeterya işleten Kamil Tunca, 15 yıl önce işletmesinin havuzunda iki kaplumbağa bakmaya başladı. Kaplumbağaları gören müşteriler zamanla, kendileri ya da tanıdıklarının evlerinde bakmak istemedikleri kaplumbağaları Tunca'nın işletmesine getirince, sayıları giderek arttı. Aradan geçen süreçte işletmedeki kaplumbağa sayısı 18'e çıktı. Tunca, işletmesindeki çalışanlarla birlikte kaplumbağaları her gün ciğer, domates, salatalık ve özel yemlerle besleyerek gözü gibi bakıyor.

'EVDE BAKAMADIKLARI KAPLUMBAĞALARI GETİRDİLER'

Kamil Tunca, 1995 yılından bu yana kafeterya işlettiğini belirterek, kaplumbağalara ise 15 yıldan beri baktığını söyledi. Tunca, "Burada kaplumbağalardan önce ördek bakıyorduk. Kafemizin adı ördekli parka çıkmıştı. Sonra kuş gribi hastalığı nedeniyle biraz sıkıntı yaşadık. Bizim ördeklerimizde hastalık yoktu ama çocuklar tedirgin oldu. Genelde çocuklarla aileler geldiği için kaplumbağaya döndük. Kaplumbağaları da şöyle beslemeye başladık. Kendimiz bir iki taneyle başladık. Sonra evde bakılan kaplumbağalar var, insanlar tatile falan giderken evlerinde bakamadıkları için bizim buraya bırakmaya başladılar. Zamanla çoğalmaya başladılar" dedi.

'BİZİMLE BERABER YAŞIYORLAR'

Kaplumbağaların mikrop taşımayan, sorunsuz hayvan olduğunu söyleyen Tunca, "Mikrop taşımayan bir hayvan. Gelen müşterilerimizin çocuklarının da hoşuna gidiyor. Buraya gelen müşterilerimiz fotoğraflarını çekip sosyal medyalarında paylaşıyorlar. Bizler memnunuz, 18 tane kaplumbağamız var. Bakımları biraz zor ama eğlenceli. Mesela ciğeri çok seviyorlar. Ben karpuz kabuğu getiriyorum atıyorum onlara. Ciğer yiyorlar, karpuz ve kavun kabuklarını atıyoruz. Et, domates ve salatalık kabuğu seviyorlar. Alıştık, biz de müşteriler de memnun. 15 senedir burada bizimle beraber yaşıyorlar. Yani evde bakamayan bana getiriyor, bakımevi gibi olduk" dedi.

'ONLARA ÇOCUK GİBİ BAKIYORUZ'

İşletme çalışanlarından Selçuk Mercandan da, kaplumbağaların bakımını hiç eksik etmediklerini anlattı. Mercandan, "Hayvanı sevmeyen, doğayı sevmeyen, insanı zaten sevmez. Biz bunları sevdiğimiz için, temizliğini, bakımını devamlı kendimiz yapıyoruz. Kaplumbağaların bakımında en önemlisi temizlik, havuzun temiz olması. Bunların kendi ilaçları var. Sırtlarına sürdüğümüz özel ilaçlar var. Kabuklarını koruması için vitaminleri var, vitaminlerini veriyoruz. Yemekleri var, yemeklerini veriyoruz. Bayağı bir zorlu ama severek yapıyoruz. Bir nevi çocuk gibi bakıyoruz" ifadelerini kullandı.

İnsanların, kendilerine verdikleri kaplumbağaları da ziyarete geldiklerini söyleyen Mercandan, "Bazıları daha önce buraya bırakmış olduğu kaplumbağaları tanıyorlar. Sırtında dört tane kare vardı diyor, oradan tanıyabiliyor. Biz de vesile oluyoruz. Buraya gelen müşterilerimizde çok seviyorlar. Özellikle yem getiriyorlar, ilaç katkısında bulunuyorlar. Ciğeri çok sevdikleri için ciğer getiriyorlar. Yani aslında biz evde ne yersek onlar da onları yiyor" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Kaplumbağa Edirne

Narin Güran cinayetinde çok konuşulacak itiraf: Amca Salim'in anneyle ilişkisi vardı, kızı o öldürdü

"Yüksel'le birlikte olduğumuzu kız gördü, ben de öldürdüm"

 Mülakat sonuçları yarım saat içinde neden kaldırıldı? Bakan Tekin'den açıklama var

Mülakat sonuçları neden kaldırıldı? Bakan Tekin "Yanlışlıkla tuşa bastık" diyor

 Okullara 30 bin temizlik görevlisi ataması yapılacak

Milyonlarca öğrenciyi ilgilendiren sorunun çözümü için adım atıldı
Metin Arolat'ın ölüm haberini alan Demet Sağıroğlu hastaneye koştu: Kalbi kaldıramadı

Metin Arolat'ın ölümünde korkunç iddia: Kalbi dayanamadı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fenerbahçe Galatasaray maçını şifresiz veren yabancı kanallar FB GS hangi kanalda? FB GS maçını hangi kanal veriyor, nerede izlenir? Fenerbahçe Galatasaray maçı hangi kanalda? Fenerbahçe Galatasaray maçı nereden izlenir, hangi kanal verecek? MasterChef tulumba tarifi! En güzel tulumba tarifi! Tulumba nasıl yapılır? Tulumba için gerekli malzemeler! Yıldız Teknik Üniversitesi yeni rektörü kim oldu? Yıldız Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Eyüp Debik kimdir, kaç yaşında, nereli, branşı ne? Sivas Cumhuriyet Üniversitesi yeni rektörü kim oldu? Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Şengönül kimdir, kaç yaşında, nereli, branş Bursa elektrik kesintisi! 21-22 Eylül Osmangazi, Nilüfer, Yıldırım, İnegöl elektrik kesintisi ne zaman gelecek? Ondokuz Mayıs Üniversitesi yeni rektörü kim oldu? Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatma Aydın kimdir, kaç yaşında, nereli, branşı ne? Gaziantep elektrik kesintisi! 21-22 Eylül Şahinbey, Şehitkamil, Nizip elektrik kesintisi listesi İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! 21-22 Eylül Buca, Karabağlar, Bornova, Karşıyaka elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Manisa elektrik kesintisi! 21-22 Eylül Yunusemre, Turgutlu, Akhisar elektrik kesintisi ne zaman bitecek?
title
respondToVisibilityVideo(document.getElementById('contentElement'), function () { });