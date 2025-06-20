Edirne'de Kapıkule Sınır Kapısı'nda Uyuşturucu Operasyonu: 212 Kilo Ele Geçirildi
Edirne'de gerçekleştirilen kaçakçılık operasyonlarında Kapıkule Sınır Kapısı'nda toplam 212 kilo 365 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. İki tırda yapılan aramalarda 85 kilo 420 gram ve 126 kilo 945 gram esrar bulundu, üç şüpheli gözaltına alındı.
Edirne'de Kapıkule Sınır Kapısı'nda düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında 212 kilo 365 gram uyuşturucu ele geçirildi.
Kapıkule Sınır Kapısı'na ayrı zamanlarda gelen iki tır, risk analizleri çerçevesinde X-ray taramasına sevk edildi.
Gümrük Muhafaza Müdürlüğü ekiplerince Narkotik dedektör köpekler marifetiyle yapılan aramalarda, bir tırda 85 kilo 420 gram, diğerinde de 126 kilo 945 gram esrar bulundu.
Operasyonlarda 3 şüpheli gözaltına alındı.
Kaynak: AA / Doğukan Vurgun - Güncel