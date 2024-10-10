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Edirne'de Kapıkule Sınır Kapısı'nda Uyuşturucu Operasyonu

Edirne'de Kapıkule Sınır Kapısı'nda Uyuşturucu Operasyonu
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Kapıkule Sınır Kapısı'nda bir TIR'da piyasa değeri 150 milyon lira olan 190 kilo uyuşturucu hap, 16 kilo kokain ve 24 kilo skunk ele geçirildi. Sürücü U.A. tutuklandı.

EDİRNE'de Kapıkule Sınır Kapısı'nda yurda giriş yapan TIR'da piyasa değeri 150 milyon lira olan uyuşturucu ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele, Narkotik Şube, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Kapıkule Gümrük Müdürlüğü ekipleri, ortak çalışma ile yurt dışında ülkeye yüklü miktarda uyuşturucu getirileceğini belirledi. Kapıkule Sınır Kapısı'ndan yurda giriş yapan U.A.'nın kullandığı TIR'da narkotik köpek 'Karlos' ile arama yapıldı. TIR'ın çekici ve dorsesinde 190 kilo 80 gram uyuşturucu hap, 16 kilo 4 gram kokain ve 24 kilo 92 gram skunk ele geçirildi. Ele geçirilen uyuşturucunun piyasa değerinin yaklaşık 150 milyon lira olduğu belirtildi. Gözaltına alınan sürücü U.A. işlemleri sonrası 'Uluslararası uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak' suçundan tutuklandı.

Haber: Umut IŞIK / EDİRNE,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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