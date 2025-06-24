Edirne'de Kapıkule Sınır Kapısı'nda Turizm Tanıtım Çalışması Başlatıldı

Edirne Kültür ve Turizm Müdürlüğü Kapıkule Sınır Kapısı'nda tanıtım çalışması başlattı.

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Edirne Valiliği himayelerinde Kapıkule Sınır Kapısı'nda önemli bir tanıtım faaliyeti başlatıldığı belirtildi.

Avrupa'dan Edirne'ye giriş yapan misafirlerin karşılandığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu çalışma kapsamında tescil peronları civarında belirlenen alanda ilimizdeki turizm ve konaklama tesislerine ait tanıtım broşürleri ve bilgilendirici materyaller 3 görevli personelimiz tarafından 7 gün 24 saat dönüşümlü şekilde ziyaretçilere sunuluyor.

Gurbetçi sezonunun yoğunluğu göz önüne alınarak revize edilen tanıtım etkinlikleri kapsamında, yaklaşık 3 ay boyunca Edirne'mizin turizm potansiyelini daha geniş kitlelere tanıtmayı hedefliyoruz. Edirne'ye gelen herkese 'hoş geldiniz' diyor, unutulmaz bir ziyaret geçirmelerini diliyoruz."