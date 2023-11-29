Edirne'de Kapıkule Sınır Kapısı'nda 9 Kilo Skunk Ele Geçirildi

Edirne'de polis ekipleri tarafından yapılan aramada, Kapıkule Sınır Kapısı'ndan yurda giriş yapan bir tırda vakumlu poşetler içerisinde 9 kilo 178 gram skunk ele geçirildi. Tır sürücüsü tutuklandı.

Edirne'de polis ekiplerince Kapıkule Sınır Kapısı'ndan yurda giriş yapan bir tırda yapılan aramada vakumlu poşetler içerisinde 9 kilo 178 gram skunk ele geçirildi. Gözaltına alınan tır sürücüsü K.Ş. tutuklandı.

Edirne İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri Gümrük Müdürlüğü ile koordineli şekilde çalışma başlattı. Yapılan çalışma sonucu Kapıkule üzerinden yurda giriş yapan bir tır durduruldu.

Tırda yapılan aramada vakumlu poşetler içerisinde 9 kilo 178 gram skunk ele geçirildi. Gözaltına alınan tır sürücüsü K.Ş. adli makamlarca tutuklandı. - EDİRNE