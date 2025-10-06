Haberler

Edirne'de Kapıkule Sınır Kapısı'nda 113 Kilo Esrar Ele Geçirildi

Edirne'de Kapıkule Sınır Kapısı'nda 113 Kilo Esrar Ele Geçirildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Edirne'de Bulgaristan sınırındaki Kapıkule Sınır Kapısı'nda yapılan aramada, bir TIR'ın dorsesinde 113 kilo 664 gram esrar bulundu. Bir kişi gözaltına alındı.

EDİRNE'de Bulgaristan'a açılan Kapıkule Sınır Kapısı'nda yurda giriş yapmak üzere gelen TIR'ın dorsesinde narkotik köpeği 'Uzay' ile yapılan aramada çuvallar içerisinde 113 kilo 664 gram esrar ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

Türkiye'ye giriş yapmak üzere Kapıkule Gümrük Kapısı'na gelen TIR, şüphe ve risk analizleri sonucu X-Ray taramasına sevk edildi. X-ray taramasında şüpheli yoğunluk tespit edilen TIR'da, dorsesinin gümrük mührünün ve dorse brandasının sağlam olduğu ancak güvenlik halatının ön kısmından kesik olduğu ve vida yardımıyla tutturulduğu görüldü. Şüphe üzerine TIR'ın dorsesi narkotik köpeği 'Uzay' ile arandı. Aramada, yasal yükün arasında kalan doğal boşluklara gizlenmiş vaziyette beyaz çuvallar fark edildi. Yapılan detaylı kontrolde 34 beyaz çuvalda 98 şeffaf vakumlu poşette 113 kilo 664 gram esrar ele geçirildi.

Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı. Şüpheli, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Fransa'da dün hükümetini kuran Başbakan Lecornu, bugün istifa etti

Avrupa ülkesinde kriz! Dün yeni hükümeti kurdu, bugün istifa etti
Zorunlu eğitim süresi değişiyor: İşte Erdoğan'a sunulacak yeni modelin detayları

Zorunlu eğitim süresi değişiyor: İşte yeni modelin detayları
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hülya Avşar'dan şaşırtan imaj değişikliği

Hülya Avşar'dan seneler sonra şaşırtan değişim
Oktay Saral'dan İçişleri Bakanlığı'na çağrı: Bu çağdışı uygulamaya artık son verin

Erdoğan'ın başdanışmanından araç sahiplerine nefes aldıracak çağrı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.