Edirne'de kamyonetle çarpışan hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı - Haberler

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Edirne'de kamyonetle çarpışan hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı

AA - Cihan Demirci - Güncel
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Edirne'de kamyonetle çarpışan hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı

Edirne'de meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Edirne'de meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, E.T'nin kullandığı 22 NN 015 plakalı hafif ticari araç ile U.B idaresindeki 22 NA 229 plakalı kamyonet İstasyon Mahallesi'nde çarpıştı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kazada yaralanan E.T. ambulansla Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesine kaldırıldı.

AA / Cihan Demirci - Güncel

Tragger, Edirne, Güncel, Haberler

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