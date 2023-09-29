Edirne'de Kamyonetin İçinde 200 Elektronik Sigara Kitine El Konuldu

Edirne'de polis ekipleri şüphelendikleri bir kamyoneti durdurarak arama yaptı. Yapılan aramada kamyonetin içinde 200 elektronik sigara kiti ele geçirildi. Şüpheli hakkında Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefetten işlem yapıldı.

Edirne bir kamyonda 200 elektronik sigara kiti ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelendikleri bir kamyonu durdurdu.

Kamyonda yapılan aramada 200 elektronik sigara kiti ele geçirildi.

Şüpheli hakkında "5607 Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu"na muhalefetten işlem yapıldı.

Uyuşturucu şüphelisi gözaltına alındı

Keşan'da uyuşturucuyla yakalanan şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, durumundan şüphelendikleri İ.S'yi Yeni Mescit Mahallesi'nde durdurdu.

Şüphelinin üst aramasında 21 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Aranması olan 3 hükümlü yakalandı

Keşan'da çeşitli suçlardan dolayı kesinleşmiş cezaları bulunan 3 hükümlü yakalandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranması olan şüphelilere yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda yapılan çalışmalarda kesinleşmiş cezaları olduğu belirlenen E.E, B.K. ve G.K, gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.