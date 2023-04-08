Edirne'de kamyonete çarpan beyaz eşya yüklü tır devrildi

Edirne'de park halindeki kamyonete çarpan beyaz eşya yüklü tır devrildi, eşya kolileri yola savruldu.

Türkiye'de yüklediği beyaz eşyayı Romanya'ya götüren Marin Armeanca'nın kullandığı B 78 MIR plakalı tır, otoyolun Hamzabeyli Sınır Kapısı yol ayrımı yakınında, güvenlik şeridinde park halinde bekleyen 22 AJC 538 plakalı kamyonete çarptı.

Kamyonet çarpmanın etkisiyle bariyerlerin altına sıkıştı, tır yola devrildi ve üzerindeki eşya kolileri yola savruldu.

Yakıtı bittiği için yolun kenarında beklediği öğrenilen kamyonet sürücüsü Murat Genç ve eşi Asya Genç ise kazadan yara almadan kurtuldu.

Murat Genç, gazetecilere, aracının yakıtı bittiği için yolun kenarında beklediğini belirterek, "Dörtlüleri yaktık. O anda yola bakarken anlamadım zaten geldi biçti bizi. Eşim ve ben aracın dışındaydık, kendimizi yolun kenarına attık." dedi.

Genç çifti kazadan son anda yara almadan kurtuldukları için aracın başında birbirlerine sarılıp mutluluk gözyaşı döktü.

Kaza nedeniyle trafik tek şeritten sağlanırken, beyaz eşya kolilerinin başka bir tıra yüklendikten sonra, devrilen aracın kaldırılacağı öğrenildi.

Bariyerlere sıkışan kamyonet de kullanılamaz hale geldi.