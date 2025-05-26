Edirne'de Kamyonet Çarpan Fransız Vatandaşı Yaralandı

Edirne'de Kamyonet Çarpan Fransız Vatandaşı Yaralandı
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Edirne'nin Keşan ilçesinde bir kamyonetin çarptığı 76 yaşındaki Fransız vatandaşı, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Sürücü emniyete götürülürken, kazayla ilgili polis incelemesi devam ediyor.

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde kamyonetin çarptığı Fransız vatandaşı Jean Paul Joseph N. (76), yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Büyük Cami Mahallesi İstiklal Caddesi'nde meydana geldi. Dernek Sokak'tan, İstiklal Caddesi yönüne dönüş yapan Y.G. (32) yönetimindeki 22 FK 109 plakalı kamyonet, yolun karşısına geçmek isteyen Fransız vatandaşı Jean Paul Joseph N.'ye çarptı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı, ambulansla Keşan Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. Sürücü Y.G., ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

Polisin kazayla ilgili incelemesi sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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