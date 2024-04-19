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Edirne'de Kamyon ile Minibüs Çarpıştı: 1 Yaralı

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Edirne'de Atatürk Bulvarı'nda meydana gelen trafik kazasında kamyon ile şehir içi yolcu minibüsü çarpıştı. Kazada minibüsteki 1 yolcu yaralandı. Yaralı, Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Edirne'de kamyonun şehir içi yolcu minibüsüyle çarpışması sonucu 1 yolcu yaralandı.

Atatürk Bulvarı'nda seyreden T.K'nin kullandığı 42 APA 977 plakalı kamyon, A.D.A'nın idaresindeki 22 M 0136 plakalı Edirne Toplu Ulaşım Sistemi minibüsüne çarptı.

Kazada minibüsteki 1 yolcu yaralandı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yaralı, sağlık ekiplerince Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Sürücüler ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Kaynak: AA / Güncel

Trakya Üniversitesi Atatürk Bulvarı Edirne trafik Yaşam Güncel Haberler

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