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Edirne'de Kamu Personeline Bağımlılıkla Mücadele Eğitimi

Edirne'de Kamu Personeline Bağımlılıkla Mücadele Eğitimi
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Edirne Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü, kamu personeline yönelik bağımlılıkla mücadele eğitimi düzenledi. Eğitim, 'Ailenin Korunması ve Güçlendirilmesi Vizyon Belgesi ve Eylem Planı' kapsamındaki '2025 Aile Yılı Eğitim Programları' çerçevesinde yapıldı.

Edirne Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü tarafından kamu personeline bağımlılıkla mücadele eğitimi verildi.

İl Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, "Ailenin Korunması ve Güçlendirilmesi Vizyon Belgesi ve Eylem Planı" doğrultusunda yürütülen "2025 Aile Yılı Eğitim Programları" kapsamında kamu personeline yönelik eğitimler sürüyor.

Edirne Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü ile İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü personeline, "Türkiye Bağımlılıklar ile Mücadele" konusunda eğitim verildi.

Edirne Yeşilay Şubesi işbirliğiyle gerçekleştirilen eğitimde, TBM (Türkiye Bağımlılıklar ile Mücadele) formatörü Emrah Ceylan katılımcılara bilgi verdi.

Kamu kurum ve kuruluşlarıyla işbirliği içerisinde hem personele hem de vatandaşlara yönelik çeşitli eğitimlerin yıl boyunca devam edeceği belirtildi.

Kaynak: AA / Doğukan Vurgun - Güncel
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