Edirne'de kamu kurumunun deposundan demir çalan 4 zanlı tutuklandı - Haberler

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Edirne'de kamu kurumunun deposundan demir çalan 4 zanlı tutuklandı

AA - Gökhan Balcı - Güncel
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Edirne'de kamu kurumunun deposundan demir çalan 4 zanlı tutuklandı

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde kamu kurumunun deposundan demir çalan 4 şüpheli tutuklandı.

UZUNKÖPRÜ, EDİRNE (AA) - Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde kamu kurumunun deposundan demir çalan 4 şüpheli tutuklandı.

Verem Savaş Dispanseri'nin kalorifer kazanının bulunduğu deposundaki demirlerin yerinde olmadığını fark eden görevliler, durumu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerine bildirdi.

Bölgedeki güvenlik kameralarının kayıtlarını inceleyen ekipler, tespit ettikleri şüpheliler H.S, B.Ç, C.Ç. ve R.Ç'yi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Öte yandan şüphelilerin depodan çaldığı 600 kilo demiri satın aldığı tespit edilen E.K. hakkında adli işlem yapıldı.

AA / Gökhan Balcı - Güncel

Uzunköprü, Hisarcık, Edirne, Kamu, Güncel, Haberler

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