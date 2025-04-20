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Edirne'de Kalp Sağlığı Haftası Yürüyüşü Düzenlendi

Edirne'de Kalp Sağlığı Haftası Yürüyüşü Düzenlendi
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Edirne'de, Kalp Sağlığı Haftası dolayısıyla kalp sağlığına dikkat çekmek amacıyla bir yürüyüş düzenlendi. İl Sağlık Müdürlüğü personeli, çeşitli pankartlarla farkındalık yaratmak için bir araya geldi.

Edirne'de, Kalp Sağlığı Haftası dolayısıyla "kalp sağlığı" yürüyüşü düzenlendi.

İl Sağlık Müdürlüğünde görevli sağlık personeli Şükrüpaşa Atletizm Sahası'nda bir araya geldi.

Kalp sağlığına dikkat çekilen pankart ile "sizin sağlığınız için buradayım" ve "şiddet sağlığa zararlıdır" yazılı dövizler taşıyan katılımcılar farkındalık yürüyüşü gerçekleştirdi.

"Aile istikbalimizdir" yazılı pankart taşıyan Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü personeli de yürüyüşe destek verdi.

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Kaynak: AA / Cihan Demirci - Güncel
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