EDİRNE'DE KAKAVA ŞENLİKLERİ ÖNCESİ OTELLER DOLDU

UNESCO İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası Listesi'ne giren, baharın gelişini müjdeleyen Kakava ve Hıdırellez şenlikleri öncesi Edirne'deki otel ve pansiyonlarda boş oda kalmadı.

Roman kültürünün geleneklerinden, UNESCO Dünya Somut Olmayan Kültürel Mirası Listesi'ndeki Kakava ve Hıdırellez şenlikleri, her yıl olduğu gibi bu sene de kentte 5-6 Mayıs tarihlerinde kutlanacak. Şenliklerin en önemli merkezlerinden Edirne'de, otellerdeki 1264 oda ve 2 bin 465 yatağın tamamı 1,5 ay öncesinden doldu. Cuma günü saat 18.00'da tarihi Sarayiçi yarımadasında Kakava ateşinin yanmasıyla başlayacak kutlama programı, cumartesi sabahı yine aynı bölgede Tunca Nehri kıyısında Romanların suya dilek bırakması ve eğlence programıyla devam edecek.

'1,5 AY ÖNCE BÜTÜN ODALAR KAPANDI'

Edirneli otel işletmecisi Bülent Öniz, şenliklere yoğun talep olduğunu belirterek, Kakava ve Hıdırellez, normalde de çok yoğun geçen bir dönem ama bu sene çok ekstra bir ilgi var. Belki pandemiden sonra insanların özlemi de var. Biliyorsunuz, 1-2 yıl yapılamamıştı. Bu sene ilgi çok yoğun. Bizim işletmemiz yüzde 100 dolu şu anda. Tüm oteller aynı şekilde. Tabi ki belki iptaller olursa yer bulunabilir ama genel anlamda tamamen dolu. 1,5 ay önceden doldu. 3 aydır arıyorlar, 1,5 ay önce tüm odalar kapandı. Yoğunlukla İstanbul, Bursa ve İzmir civarından gelenler olacak. Yurt dışından nadir gelen oluyor. Özellikle İstanbul'dan çok yoğun talep var. Bu sene cuma ve cumartesi günlerine denk geldi. O nedenle çok daha yoğun ilgi olduğunu düşünüyorum dedi.

'HER GEÇEN YIL TALEP ARTIYOR'

Otel müdürü Can Pekbaş da Kakava ve Hıdırellez şenlikleri için taleplerin artarak sürdüğünü söyleyerek, Grup talepleri, münferit olarak talepler var. Hala gelen talepler var. Taleplere karşılık vermeye çalışıyoruz. Türkiye'nin her yerinden misafirlerimiz var. Geçen yıl Kars'tan, Ordu'dan grubumuz vardı. Bu sene yine aynı şekilde Trabzon'dan, İstanbul'dan, İzmir'den, Bursa'dan, Eskişehir'den var. Türkiye'nin hemen her yerinden bu organizasyon için gelen misafirlerimiz oluyor. Her geçen yıl Hıdırellez'e talebin arttığını görüyoruz. Edirne'nin tanıtımına da katkısı oluyor diye konuştu.

'BALKANLAR'DAN TALEP VAR'

Esnafın da yüzünün güldüğünü belirten Pekbaş, Organizasyonun büyümesi, Edirne esnafının yüzünü güldürmeye yarıyor. Yurt dışı talepleri de mevcut. Balkanlar'dan özellikle Bulgaristan, Romanya, Bosna Hersek, Kosova, Kuzey Makedonya tarafından da taleplerimiz mevcut. Geçen yıla nazaran ilgi biraz daha yoğun. Önümüzdeki yıllarda daha da artacağına inanıyoruz dedi.

Otel müdürü Hasan Acıçalık ise oteldeki bu yılki durumu anlatarak, Bu sene 20-25 gün önceden otelimiz doldu. Hatta ayın 6'sına sarkmış oldu. 5 ile 6'sı da dolu. Edirne'de hepsi dolu. Eski senelere nazaran bu sene daha da canlılık söz konusu. Artık Edirne'deki potansiyel de karşılamayacak. Ayın 5'indeki Kakava Şenlikleri, konaklama açısından ilçelere de yansıyacak. Çünkü şu anda Edirne'de yer bulmak imkansız. Edirne'deki bütün otellerin, pansiyonların hepsi şu anda dolu ifadelerini kullandı.

'HERKESİ EDİRNE'YE DAVET EDİYORUZ'

'Çingene'nin Çalgısı, Kakava'nın Kahkahası' adlı kitabın yazarı, Roman sivil toplum gönüllüsü Turan Şallı da Kakava ve Hıdırellez'in değerine dikkati çekerek, Kakava ve Hıdırellez, insanları birleştiren, kültürüyle, geleneğiyle toplumsal barışın buluştuğu bir ortamdır. Kakava ve Hıdırellez'e hem yurt içinden hem de yurt dışından gelen çok sayıda misafirimiz de oluyor. Biz Edirne'nin coşkusunu ve heyecanını yaşıyoruz onlarla. Aslında Kakava'nın en güzel özelliği; tüm toplumların, insanlığın, ortak sevgisini ve heyecanı yaşaması. Türkiye'deki herkesi Edirne'ye davet ediyoruz, Roman vatandaşlarının sevgisi, ateşi ve heyecanıyla buluşturmak istiyoruz dedi.

'COŞKUYLA KUTLANACAK'

Kentte renkli karakteriyle tanınan Çeribaşı Fikri Ocak da Hazırlıklarımız tamamlandı sayılır. 1400 yıldan beri gelen bir gelenek. Baharın gelmesini, dostluğu, kardeşliği temsil eder. Halkın barış içerisinde buluşmasıdır. Kakava'da ilk önce sayın valimiz, belediye başkanımız ve ben de çeribaşı olarak 5 Mayıs'ta Kakava ateşini yakacağız. Şenliklerimiz çok farklıdır. Ateş yakılır, ateşin üzerinden atlarız, insanlar davullar ve zurnalar eşliğinde dans eder. 6 Mayıs sabahı da erkenden uyanırız. Genç kızlarımız gelinliklerini, delikanlılarımız da en güzel kıyafetlerini giyer ve Sarayiçi'ne geliriz. Herkes burada dileklerini diler. Bu yıl binlerce kişi gelecek, coşkuyla kutlanacak diye düşünüyorum diye konuştu.