EDİRNE'DE KAKAVA COŞKUSU ATEŞLE DEVAM ETTİ

Edirne'de Kakava coşkusu (2)

Edirne Belediyesi tarafından gerçekleştirilen Kakava ve Hıdırellez Şenlikleri'nde, dev Kakava ateşi yakıldı. Kakava Ateşi her yıl olduğu gibi bu yıl da tüm insanlığa bereket, sağlık, kısmet, neşe, şans; barış, huzur ve hoşgörü getirmesi için yandı.

PROTOKOL TÖREN ALANINA YÜRÜDÜ

Edirne Belediyesi'nin organize ettiği Kakava ve Hıdırellez Şenlikleri kapsamında protokol Kanuni Köprüsü'nde davullarla karşılandı. Edirne Valisi Hüseyin Kürşat Kırbıyık ve Belediye Başkanı Recep Gürkan'ın da aralarında bulunduğu protokol daha sonra Edirne Belediye Bandosu eşliğinde tören alanına kadar yürüdü. İstiklal Marşı'nın okunması ve Saygı Duruşu'nun ardından Kakava Şenlikleri açılış konuşmalarıyla devam etti. Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, Kakava ve Hıdırellez Şenlikleri'nin açılış töreninde yaptığı konuşmada, bahara, barışa, bolluğa ve berekete merhaba demek ve tüm insanlığın huzuruna bir selam durmak için 1400 yıllık geleneksel Kakava ateşini yakacaklarını söyledi. Türkiye'de Kakava Ateşi'nin sadece Osmanlı'ya 92 yıl başkentlik yapmış, yiğitlerin diyarı, pehlivanların başkenti Edirne Sarayiçi'nde yandığını vurgulayan Gürkan, 'Bugün burada barışın, birbirini olduğu gibi kabul etmenin, medeniyetin ve bütün insanlığın Kakava ateşini yakmak üzere bir aradayız. Birazdan değerli protokol üyelerimizle beraber Kakava ateşimizi yakacak ve festivalimizin başlangıcını yapacağız. Burada Türkiye'mizin değişik yerlerinden gelen misafirlerimiz de sabaha kadar Edirne'mizi gezecek dolaşacaksınız. Yarın sabah gün ağırırken, hemen yanımızdaki Tunca Nehri'nde buluşarak nehrimize, ülkemize ve insanlığa barışı, huzuru, mutluluğu ve kardeşliği getirmesini temenni ettiğimiz dilek çiçeğimizi bırakacağız. Ülkemizden barış eksik olmasın, huzur eksik olmasın, insanlık eksik olmasın' şeklinde konuştu.

Çeribaşı Fikri Ocak da Sizler varsanız biz de varız. Ben Roman çocuğu olarak, Türkiye'mi, bayrağımı, askerimi, polisimi, sancağımı, namusum gibi seviyorum. Herkesi bir sonraki seneye Kakava ve Hıdrellez Şenlikleri'ne davet ediyorum dedi.

DEV KAKAVA ATEŞİ YAKILDI, DANSLAR EDİLDİ

Konuşmaların ardından büyük Kakava ateşi, Edirne Valisi Hüseyin Kürşat Kırbıyık, Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan ve Çeribaşı Fikri Ocak eşliğinde yakıldı. Etkinlikte Edirne Belediye Bandosu'nun konserinin ardından Edirne Belediyesi Halk Oyunları Ekibi'nin Roman Dans Gösterisi renkli görüntülere sahne oldu. Vatandaşlar gönüllerince dans etti. Kakava Şenlikleri kapsamında Edirne Belediyesi tarafından şenliklere katılanlara pilav ikramı yapıldı. (DHA)

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