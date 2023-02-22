Edirne'de kahvehanede silahla saldırıya uğrayan muhtar ile kahvehaneci öldü Güncel Haberler Edirne'nin İpsala ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan 2 kişi yaşamını yitirdi. Edirne'nin İpsala ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan 2 kişi yaşamını yitirdi. İddiaya göre, R.T. köy kahvehanesine girerek av tüfeğiyle ateş açtı. Olayda Kumdere köyü muhtarı Hüseyin Karataban (50), kahvehane işletmecisi Hidayet Karataban (64), L.G. ve H.K. yaralandı. Yaralılar çağrılan ambulansla İpsala Devlet Hastanesine sevk edildi. Müdahalelere rağmen Hidayet Karataban ve muhtar Hüseyin Karataban yaşamını yitirdi. Diğer iki kişinin tedavisi sürüyor. Olayın ardından kaçan zanlı R.T'nin yakalanmasına çalışılıyor. Kaynak: AA / Güncel Edirne Güncel Haberler

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