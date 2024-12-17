Edirne'de Kağıt Toplama Aracına Silahlı Saldırı: 2 Yaralı

Edirne'de kağıt ve atık ambalaj toplama aracına yönelik silahlı saldırıda yaralanan biri ağır 2 kişi hastaneye kaldırıldı, saldırgan gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre A.D, içerisinde Y.K ve T.G'nin bulunduğu kağıt toplama kamyonuna Cumhuriyet Mahallesi, Kuvayı Milliye Caddesi'nde ateş açtı.

Yaralanan Y.K ve T.G. Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Y.K'nın durumunun ciddi olduğu belirtildi.

Edirne Emniyet Müdürü Onur Karaburun olay yerine gelerek ekiplerden bilgi aldı.

Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri olay yerinden otomobille ayrılan A.D'yi kısa sürede yakaladı.

Valilik açıklaması

Edirne Valiliği olaya ilişkin yaptığı açıklamada, "Daha önceden aralarında husumet olduğu belirlenen iki grup arasında silahlı saldırı gerçekleşmiş, özel bir şahsa ait kağıt toplama aracında çalıştığı belirlenen 2 kişi yaralanmış, olayın faili şahıs silahıyla birlikte yakalanmıştır." ifadelerini kullandı.