Edirne'de Kadınların Çevre Temizliği ve Dostluk Maçı

Edirne'de çevre temizliği yapan kadınlar, ardından dostluk maçında karşı karşıya geldi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünce Çevre Haftası kutlamaları kapsamında etkinlik organize edildi.

Müdürlüğün kadın personelinden oluşan futbol takımı ile Karaağaç Arda Spor kadın futbol takımı, etkinlik kapsamında Karaağaç Mahallesi girişinde bir araya gelerek çevre temizliği yaptı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Ayşe Sarı, Edirne Çevre Gönüllüleri Derneği Başkanı Ayten Eren ve Belediye Başkan Yardımcısı Ertuğrul Tanrıkulu da sporcularla atık topladı.

Daha sonra Zafer Tangör Stadı'na gelen her iki takım oyuncuları, burada dostluk maçı yaptı.

Müdür Sarı, karşılaşma sonrası yaptığı konuşmada, sporun popülaritesini kullanarak plastik kirliliğine dikkati çekmek istediklerini belirterek, şunları söyledi:

"Her yıl okyanuslarımıza 11 milyon tondan fazla plastik karışmaktadır. Tek kullanımlık plastiklerin çoğu geri dönüştürülemediği için çöplüklerde toplanmakta, daha da kötüsü okyanuslarımıza karışmaktadır. Plastik, suya girdiğinde mikro plastiklere dönüştüğü için bunlar sonra deniz canlıları tarafından yutularak sağlık sorunlarına neden olmaktadır. Geri dönüşümü mümkün olmayan tek kullanımlık plastiklerden uzak duralım. Unutmayalım ki hepimizin sadece bir dünyası var."

Sarı, destekleri için Karaağaç Arda Spor Kulübü yönetimine teşekkür etti.

İl Emniyet Müdürü Onur Karaburun, Belediye Başkan Yardımcısı Cenk Ergüden ve AK Parti İl Başkanı Belgin İba da plastikle mücadele ve çevre temizliğinin önemine dikkati çekerek organizasyonda emeği geçenlere teşekkürlerini iletti.

Etkinlik sonunda oyunculara kupa ve madalyaları protokol tarafından verildi.