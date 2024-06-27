Edirne'de Kadınlar Okuma Yazma Kurslarına Katıldı

Edirne'de yaşları 30 ile 60 arasında değişen kadınlar, okuma yazma bilmedikleri için karşılaştıkları günlük zorlukları aşmak ve toplumsal baskılardan kurtulmak amacıyla Edirne Halk Eğitimi Merkezinin açtığı okuma yazma kurslarına katıldı.

Okuma yazma bilmedikleri için günlük hayatta sorunlarla karşılaşan kadınlar, Halk Eğitimi Merkezinin kurslarıyla kendilerini geliştirme fırsatı buldu.

Bir yıl süren kursları tamamlayan kadınlar, okumayı öğrenmenin gururunu yaşadı.

"Öz güvenimiz arttı"

Okuma yazma kursunu tamamlayan kadınlardan Yıldız Fırtına ( 55), AA muhabirine, okuma yazma bilmediği dönemlerde hayatın çok zor olduğunu, okuma yazmayı öğrendikten sonra öz güvenlerinin arttığını belirtti.

Toplu taşıma araçlarında zorlandığını anlatan Fırtına, çoğu zaman sorularına rencide edici cevaplar almanın kendisini üzdüğünü anlattı.

Okuma yazma öğrendikten sonra kimseye ihtiyacı olmadan yaşamdan keyif alarak işlerini hallettiğini ifade eden Fırtına, "Hastaneye gitmek için dolmuşları okuyamıyordum. Soru sorunca da bazıları, 'Kör müsün yazıyor ya' diye karşılık veriyordu. Okuma yazma öğrenmemiz bize çok iyi geldi. Önceden hiçbir şey bilmiyorduk. Bir soru sorduğumuzda da mahcup oluyorduk. Bankalarda, okullarda, gittiğimiz her yerde artık öz güvenimiz geldi. Faturalarımızı yatırabiliyoruz, kendi işlerimizi kendimiz yapabiliyoruz." dedi.

Beş çocuk annesi Gamze Turda (30) da okuma yazma öğrendiği için mutlu olduğunu söyledi.

Okuma ve yazmayı öğrenince kendisi için hayatın kolaylaştığımı ifade eden Turda, "Otobüslere sormuyorsun, hastaneye postaneye gittiğinde kimseye birşey sormuyorsun. Ayaklarının üzerinde durabiliyorsun. İş avantajımız da oldu. Okuma yazma öğrendiğimiz için işe de aldılar. Eskiden hayat çok zordu, şimdi okuduğumuz için hayat bize kolay geldi." dedi.

Nihal Ocak (48) da okuma yazma kursunda her şeyi öğrendiğini, kendisini şu an iyi hissettiğini söyledi.

"Okuma yazma öğrenenler çok mutlu"

Halk Eğitimi Merkezinde görevli öğretmen Tuğba Ekrikaya ise son okuma seferberliği kapsamında dezavantajlı gruplara okuma yazma öğrettiğini belirtti.

Bu yıl 475 öğrenciye okuma yazma öğrettiklerini anlatan Ekrikaya, "Biz mutluyuz, heyecanlıyız. Okuma yazma öğrenenler çok mutlu. Çok güzel işler yaptılar. Okuma yazma öğrenince işe de girenler oldu. Sosyal hayatlarının kolaylaşmasının yanı sıra ekonomik açısından da katma değer üretmeye başladılar. Özellikle orta yaş kadınlar okuma yazma kursuna büyük ilgi gösteriyor." dedi.

Okuma yazma öğrenmek isteyen kim varsa, mahalle mahalle, sokak sokak onları aradıklarını ve kursa davet ettiklerini anlatan Ekrikaya, bir toplumu eğitimek için ilk önce kadınları eğitmek gerektiğini vurguladı.