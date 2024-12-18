Edirne'de Kadınlar Meme Kanseri Konusunda Bilgilendirildi

Edirne'de kadınlar meme kanserinden korunma yolları konusunda bilgilendirildi.

Toplum Sağlığı Merkezi KETEM Sorumlu Hekimi Dr. Meltem Sözer Yavuz, Medrese Ali Bey Mahallesi'nde düzenlenen etkinlikte meme kanserinde erken tanı ve tedavinin önemine değindi.

Toplum Sağlığı Merkezinde yapılan tüm hizmetlerin ücretsiz olduğunu ifade eden Yavuz "Kanser taramalarını da ücretsiz olarak yapıyoruz. Bunlar belli yaş gruplarını içeriyor. Meme kanseri 40-69 yaş arası 2 yılda bir, rahim ağzı kanseri 30-65 yaş arası 5 yılda bir, kolon kanseri ise 50-70 yaş arası 2 yılda bir tarama yapıyoruz. Ben tüm vatandaşlarımızı kanser riskine karşı merkezimizde kontrol yapmaya davet ediyorum." dedi.

Medrese Ali Bey Mahallesi Muhtarı Nesrin Günay ise Edirne Belediyesi ile ortaklaşa düzenledikleri etkinlikte, amaçlarının kadınları meme kanseri ve rahim ağzı kanserine karşı bilgilendirmek olduğunu söyledi.

Konuşmaların ardından kadınlara meme kanseri konusunda bilgiler verildi, erken teşhis ve tedavinin önemi anlatıldı.