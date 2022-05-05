Edirne'de kadınlar "Hıdırellez tacı" tasarladı - Haberler

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Edirne'de kadınlar "Hıdırellez tacı" tasarladı

AA - Gökhan Zobar - Güncel
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Edirne'de kadınlar 'Hıdırellez tacı' tasarladı

Kakava-Hıdırellez Şenlikleri kapsamında Edirne Kent Müzesi'nde "Hıdırellez tacı" yapım atölyesi düzenlendi.

Kakava-Hıdırellez Şenlikleri kapsamında Edirne Kent Müzesi'nde "Hıdırellez tacı" yapım atölyesi düzenlendi.

Kent Müzesi bahçesinde bir araya gelen kadınlar, bahar çiçeklerinden oluşan taçlar yaptı.

Etkinliklere katılacak kadınlar renk renk taçlar tasarladı.

Edirne Kent Müzesi personeli Gizem Ateşçidir, gazetecilere, Sarayiçi'nde yakılacak şenlik ateşi öncesi hazırlıkların sürdüğünü söyledi.

Renkli bir etkinlik düzenlendiğini belirten Ateşçidir, "Şenlikler taçsız olmaz diyerek bir atölye düzenledik. Herkese açık ve ücretsiz olarak gerçekleştirdiğimiz etkinliğe güzel ilgi var. Farklı renklerdeki çiçeklerden oluşan taçları hazırlıyoruz." ifadelerini kullandı.

AA / Gökhan Zobar - Güncel

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