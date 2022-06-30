Edirne'de kadına yönelik şiddetle mücadelede en az 20 bin erkeğe eğitim verilecek

Edirne'de kadına yönelik şiddetle mücadele kapsamında en az 20 bin erkeğe eğitim verilecek.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele İl Koordinasyon ve Değerlendirme Toplantısı, Edirne Valisi Hüseyin Kürşat Kırbıyık başkanlığında yapıldı.

Valilikte yapılan toplantıda kadına yönelik şiddetle topyekün mücadele kapsamında dönemsel gelişmeler değerlendirildi.

Toplantıda, erkeklere yönelik yapılacak eğitim içeriği, usul ve esasları belirlendi.

Eğitim çalışmaları kapsamında Edirne Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Jandarma Komutanlığı ve Müftülük personelinden saha ekipleri oluşturulacak.

Ekipler tarafından vatandaşların topluca bulunduğu kahvehane, pazaryeri, toplu taşıma araçları, alışveriş merkezleri gibi yerlerde kadına yönelik şiddetin hukuka, inanca ve Türk milletinin değerlerine aykırı olduğu anlatılacak.

Edirne'de en az 20 bin erkeğe eğitim verilmesi hedefleniyor.

Koordinasyon toplantısında KADES tanıtımlarına devam edilmesi, vaka bazlı takibin yapılarak önleyici ve koruyucu tedbir kararlarının alınmasının sağlanması, Şiddet Önleme Merkezinin çalışmalarının etkinliğinin sürdürülmesi ve kurumlar arası iş birliğinin artırılması da kararlaştırıldı.

Vali Kırbıyık, kadına yönelik şiddetle mücadelede sıfır tolerans anlayışıyla hareket edileceğini belirterek, tüm kurumların var güçleriyle bu mücadeleye destek olmalarını istedi.

Toplantıya, Belediye Başkanı Recep Gürkan, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Çakmak ve kurum müdürleri de katıldı.