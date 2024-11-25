Üye Girişi
Haberler
Meclis Başkanlığı'na sunuldu! 2 milyar TL'lik Genel Sağlık Sigortası borcu silinecek

Meclis Başkanlığı'na sunuldu! 400 bin kişinin borcu siliniyor

 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dizilerdeki şiddet sahnelerine tepki

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kızdıran sahne!

 7 kişiyi katleden berberin dükkan camındaki yazı dikkat çekti

7 kişiyi katleden berberin dükkan camındaki yazı dikkat çekti
Ayhan Bora Kaplan: Bürokratlara ve devlet büyüklerine iftira atmamı istediler

Ayhan Bora Kaplan'dan ortalığı karıştıracak suçlama: O isimlere iftira atmamı istediler

Edirne'de Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü Etkinliği

Edirne'de Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü Etkinliği
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Edirne'de 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü'nde KADES tanıtıldı. Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekipleri, kadınlara broşür dağıtarak uygulamanın tanıtımını yaptı.

Edirne'de kadınlara 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü'nde Kadın Destek Uygulaması ( Kades ) tanıtıldı.

Edirne Valiliğince Saraçlar Caddesi'nde oluşturulan stantta Edirne Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekipleri ve kadın jandarmalar, kadınlara KADES'i anlatan broşürleri dağıtıp, sistemin cep telefonuna yüklemesine yardımcı oldu.

Edirne Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi Müdürü Nihan Ertan, vatandaşlara kadına yönelik şiddetle mücadele kapsamında bilgiler verdi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının kadına yönelik şiddetle mücadeleye yönelik farkındalık çalışmalarının devam ettiğini belirten Ertan, "Bu hafta farkındalık oluşturmak için tüm paydaş kurum ve kuruluşlarla bu etkinlikleri gerçekleştiriyoruz." dedi.

Kaynak: AA / Cihan Demirci - Güncel
img

Dünyaca ünlü oyuncundan erotik sahne itirafı
img

Arda'nın dün yaptıklarını gören Real Madrid efsanesi hemen telefona sarıldı
img

Tacizle suçladığı imamı sokak ortasında öldürdü
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Pazartesi hangi diziler var? 25 Kasım Pazartesi TV'de bu akşamki diziler Yemekteyiz Selami kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz Selami Bey kaç yaşında, nereli? Yemekteyiz Rümeysa kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz Rümeysa Kavut kaç yaşında, nereli? Yemekteyiz Rıdvan kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz Rıdvan Salman kaç yaşında, nereli? CANLI maç izle! (TRABZONSPOR-ADANA DEMİRSPOR) Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 25 Kasım günün maçları nereden izlenir? Yemekteyiz Emirhan kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz Emirhan Bey kaç yaşında, nereli? Emirhan - Menekşe evli mi? Yemekteyiz Menekşe kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz Menekşe Hanım kaç yaşında, nereli? Genel Sağlık Sigortası (GSS) prim borçları silinecek mi, kimlerin borcu silinecek? Yemekteyiz Zişan kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz Zişan Hanım kaç yaşında, nereli? 26 Kasım 2024 Günlük Burç Yorumları! Yengeç, Koç, Balık, Başak burcu yorumu! 26 Kasım AŞK, EVLİLİK, KARİYER, SAĞLIK burç yorumları Şans Topu sonuçları açıklandı mı? Şans Topu sonuçları ne zaman açıklanır? 25 Kasım 2024 Cumartesi Şans Topu sonuçlarına ne zaman, nereden bakılır?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.