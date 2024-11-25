Edirne'de Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü Etkinliği

Edirne'de kadınlara 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü'nde Kadın Destek Uygulaması ( Kades ) tanıtıldı.

Edirne Valiliğince Saraçlar Caddesi'nde oluşturulan stantta Edirne Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekipleri ve kadın jandarmalar, kadınlara KADES'i anlatan broşürleri dağıtıp, sistemin cep telefonuna yüklemesine yardımcı oldu.

Edirne Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi Müdürü Nihan Ertan, vatandaşlara kadına yönelik şiddetle mücadele kapsamında bilgiler verdi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının kadına yönelik şiddetle mücadeleye yönelik farkındalık çalışmalarının devam ettiğini belirten Ertan, "Bu hafta farkındalık oluşturmak için tüm paydaş kurum ve kuruluşlarla bu etkinlikleri gerçekleştiriyoruz." dedi.