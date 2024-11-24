Edirne'de Kadın Muhtarlardan Kadına Yönelik Şiddete Karşı Farkındalık Etkinliği

Edirne'de kadın muhtarlar, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında program düzenledi.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Edirne Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi Müdürlüğü ve Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğünce kadın muhtarların katılımıyla program düzenlendi.

Nostaljik tramvay görünümlü "gezi treni" ile kenti gezen muhtarlar tur esnasında "Şiddete Son Sevgiye Yol Ver" ve "Kadına Yönelik Şiddet İnsanlığa İhanettir" yazılı dövizler taşıdı.

Muhtarlar Meriç Nehri'nde kancabaş tipi kayıkla gezi yaptığı sırada da "Kadına Şiddete Hayır" yazılı pankart açtı.