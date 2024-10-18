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Edirne'de Kadın Muhtarlardan Kadına Yönelik Şiddet Protestosu

Edirne'de Kadın Muhtarlardan Kadına Yönelik Şiddet Protestosu
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Edirne'de kadın muhtarlar, kadına yönelik şiddeti protesto ederek toplumun bu konuda daha duyarlı olması gerektiğini ifade etti. Muhtar Esra Akgün Yılmaz, 'Sıla ve Narin bebeklerin ölmesini istemiyoruz' diyerek tepkilerini dile getirdi.

Edirne'de kadın muhtarlar kadına yönelik şiddeti protesto etti.

Muhtarlar adına Şükrüpaşa Mahallesi Muhtarı Esra Akgün Yılmaz, Zübeyde Hanım büstünde yaptığı açıklamada, kadın ve çocuğa yönelik şiddet ve istismara tüm toplumun üzüldüğünü söyledi.

Muhtarların aile bireylerinin huzuru ve can güvenliğini önemsediklerini belirten Yılmaz, "Türk toplumunun aile yapısı ne kadar sağlam olursa toplum o kadar güçlü olur. Bizler Sıla ve Narin bebeklerin ölmesini istemiyoruz. Petek, İkbal, Ayşenur ve nice kadınlarımızın ölmesini istemiyoruz." dedi.

Açıklamaya destek veren CHP Edirne Milletvekili Ahmet Baran Yazgan da Edirne'de eğitimli ve ileri görüşlü insanların yaşadığını dile getirdi.

Kentte şiddet ve istismar olaylarının yaşanmamasını istediklerini dile getiren Yazgan, bu olayları gerçekleştirenlerin en ağır cezayı alması için takipçi olacaklarını kaydetti.

Açıklamanın ardından katılımcılar Zübeyde Hanım büstüne çiçek bıraktı

Kaynak: AA / Cihan Demirci - Güncel

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