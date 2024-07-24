Edirne'de Kadın Girişimciler Tarafından Üretilen Yer Fıstığı Türkiye'ye Yayılıyor

Edirne'nin Meriç ilçesinde ata tohumundan üretilen yer fıstığı, kadın girişimciler tarafından kurulan kooperatifte işlenerek Valilik aracılığıyla tüm Türkiye'ye ulaştırılıyor.

Alibey köyünde kurulan tarımsal kalkınma kooperatifinde Valilik desteğiyle çalışmalarını sürdüren üretici kadınlar, coğrafi işaretli Meriç yer fıstığından kavrulmuş fıstık, kurabiye, ezme, krema ve yağ gibi ürünler elde ediyor.

Ata tohumluk yer fıstığından hazırlanan ürünler, Edirne Valiliği tarafından yöresel ürünlerin markalaşması ve etkin şekilde satılması amacıyla kurulan "Edirne Yöresel" markası altında marketlere gönderilip e-ticaret platformları üzerinden satışa sunuluyor.

Kooperatifi ziyaret eden Vali Yunus Sezer, üretim tesisini gezerek çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Vali Sezer, gazetecilere yaptığı açıklamada, bölgede yer fıstığı üretiminin her yıl arttığını söyledi.

Yer fıstığının önemli bir ürün olduğunu belirten Sezer, "Yer fıstığı üretimini hem destekleme hem de markalaşması ve pazar bulması açısından geçen 7-8 ay içinde çok önemli bir çalışma ortaya konuldu. Valiliğimizin öncülüğünde Meriç yer fıstığından ürünler hazırlanması için yeni tesisler kuruldu." dedi.

Sezer, fıstık yetiştirmeye uygun olan bölgede ayçiçeği ve çeltiğe alternatif bir tarım ürünü ortaya çıkarmak için çaba sarf ettiklerini ifade etti.

Tarımsal üretime her alanda destek verdiklerini anlatan Sezer, şunları kaydetti:

"Hedefimiz bu yıl ilkini gerçekleştirdiğimiz sözleşmeli çiftçi modeline geçmek. Geçen yıl 500 dekar civarında bir ekim varken bu yıl 1800 dekara kadar çıkıldı. Şu anda Meriç yer fıstığı tüm Tarım Kredi Kooperatif Marketleri'nde satılıyor. Çok farklı ata tohumdan yetiştirilen bir fıstık. Bir fıstığın içinden 4 fıstık tanesi çıkıyor. Hem lezzeti hem aroması hem de yağ oranıyla çok önemli bir ürün. Pazarlama noktasında bütün marketlerimize yolluyoruz. Diğer zincir marketlerle de anlaşmamız söz konusu. Meriç yer fıstığı Edirne Yöresel markasının bir ürünü, kadınlarımızın alın terleri karşılığını buluyor ve tüm marketlerde yerini alacak."

Girişimci kadınlardan Yasemin Demirel, kooperatifte 12 kadının istihdam edildiğini söyledi.

Vali Sezer'e desteğinden dolayı teşekkür eden Demirel, "120 yıllık ata tohumdan yer fıstığı yetiştiriyoruz. Fıstık ezmesi, kurabiye ve krema gibi ürünleri Valilik aracılığıyla satıyoruz. Para kazanmaya başladık. Devletimiz bize destek veriyor, Allah devletimize zeval vermesin." diye konuştu.

Mübeyyen Zorlutuna da talebe göre hazırladıkları ürünlerin satışından elde edilen gelirle aile ekonomilerine katkı sağladıklarını kaydetti.