Edirne'de kaçmaya çalışan 3 FETÖ şüphelisi tutuklandı - Haberler

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Edirne'de kaçmaya çalışan 3 FETÖ şüphelisi tutuklandı

Demirören Haber Ajansı - Ünsal Yücel - Güncel
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Edirne'de kaçmaya çalışan 3 FETÖ şüphelisi tutuklandı

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde Yunanistan'a kaçmaya çalışan 3 FETÖ şüphelisi ile onlara yardım 2 kişi, gözaltına alınıp tutuklandı.

HİSARCIK, KÜTAHYA (DHA) - EDİRNE'nin Keşan ilçesinde Yunanistan'a kaçmaya çalışan 3 FETÖ şüphelisi ile onlara yardım 2 kişi, gözaltına alınıp tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ile İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Keşan-Malkara kara yolunda E.U. ile T.M.'nin kullandığı 2 ayrı aracı durdurdu. Ekipler, sürücüler ile birlikte 'FETÖ'ye üye olma' suçundan dosyaları bulunan eski yarbay A.E., eski akademisyen Ş.E. ve eski öğretmen A.Ö.'yü gözaltına aldı. Şüphelilerin yasa dışı yollarla Yunanistan'a gitmeye çalıştığı tespit edildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden E.U. ve T.M., çıkarıldıkları hakimlikçe 'göçmen kaçakçılığı yapmak' suçundan, A.E., Ş.E. ve A.Ö. ise 'FETÖ'ye üye olma' suçundan tutuklandı.


Demirören Haber Ajansı / Ünsal Yücel - Güncel

Fetullahçı Terör Örgütü, Yunanistan, Hisarcık, Keşan, Güncel, Haberler

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