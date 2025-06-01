Edirne'de Kaçan Otomobilin Sürücüsü Takip Edildi

EDİRNE'de 'dur' ihtarına uymayıp kaçan otomobilin sürücüsü, polisin takibiyle durdurdu. Otomobilde ters kelepçe takılanlardan biri polise, "Ben kaçmadım, neden kaçayım. Şoför kaçtı" dedi.

Edirne Emniyet Müdürlüğü ekipleri, gece saatlerinde çeşitli noktalarda yaptığı asayiş uygulamasında; Atatürk Mahallesi'ndeki noktada polis 22 DZ 654 plakalı otomobilin İ.O.'ya 'dur' ihtarında bulundu. İ.O., ihtara uymayarak aracı ile birlikte kaçtı. Polis, kaçan otomobili takibe aldı. Ana caddeden yon yollara giden ve bir lastiği patlayan otomobilin sürücüsü kaçmayı sürdürdü. Atatürk Mahallesi'nde durdurulan otomobildeki 4 kişi, gözaltına alınarak yakalandı. Ters kelepçe takılanlardan biri polise, "Ben kaçmadım, neden kaçayım. Şoför kaçtı" dedi.

Otomobilde yapılan aramada içki şişeleri bulundu. Polis, gözaltına aldığı 4 kişi hakkında inceleme başlattı.