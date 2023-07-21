Edirne'de Kaçakçılık ve Uyuşturucu Operasyonunda 6 Şüpheli Gözaltına Alındı

Edirne'de gerçekleştirilen kaçakçılık ve uyuşturucuyla mücadele operasyonlarında 6 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonlarda çok sayıda kaçak ürün ve uyuşturucu madde ele geçirildi.