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Edirne'de kaçakçılık ve uyuşturucu operasyonlarında 9 şüpheli yakalandı

Edirne'de kaçakçılık ve uyuşturucu operasyonlarında 9 şüpheli yakalandı

Güncel Haberler

Edirne'de düzenlenen kaçakçılık ve uyuşturucu operasyonlarında 9 zanlı gözaltına alındı.

Edirne'de düzenlenen kaçakçılık ve uyuşturucu operasyonlarında 9 zanlı gözaltına alındı.

Jandarma ve emniyet ekipleri kaçakçılığın önlenmesi ve uyuşturucuyla mücadeleye yönelik operasyonlar düzenledi.

Adreslerde yapılan aramalarda çeşitli miktarlarda uyuşturucu, 600 avro ve 15 bin lira, 1 uyuşturucu aparatı, 5 bin 354 parfüm, 1 tabanca ve bu tabancaya ait 12 fişek ele geçirildi.

Operasyonlarda 9 şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Cihan Demirci - Güncel

Jandarma Edirne Güncel Haberler

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