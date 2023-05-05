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Edirne'de kaçakçılık ve uyuşturucu operasyonlarında 3 zanlı yakalandı

Edirne'de kaçakçılık ve uyuşturucu operasyonlarında 3 zanlı yakalandı

Güncel Haberler

Edirne'de düzenlenen kaçakçılık ve uyuşturucu operasyonlarında 3 şüpheli gözaltına alındı.

Edirne'de düzenlenen kaçakçılık ve uyuşturucu operasyonlarında 3 şüpheli gözaltına alındı.

Edirne Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, jandarma ve emniyet ekipleri tarafından son bir haftada kaçakçılık ve uyuşturucuyla mücadeleye yönelik operasyonlar düzenlendi.

Yapılan aramalarda 129 gram esrar, 19 kök Hint Keneviri, uyuşturucu kullanım aparatı, 50 elektronik malzeme ve ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Operasyonlarda 3 zanlı gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Gökhan Zobar - Güncel

Jandarma Edirne Güncel Haberler

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