Edirne'de kaçakçılık ve uyuşturucu operasyonlarında 4 zanlı yakalandı - Haberler

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Edirne'de kaçakçılık ve uyuşturucu operasyonlarında 4 zanlı yakalandı

AA - Salih Baran - Güncel
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Edirne'de kaçakçılık ve uyuşturucu operasyonlarında 4 zanlı yakalandı

Edirne'de polisin düzenlediği kaçakçılık ve uyuşturucu operasyonlarında 4 şüpheli gözaltına alındı.

Edirne'de polisin düzenlediği kaçakçılık ve uyuşturucu operasyonlarında 4 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent merkezinde, şüpheliler M.U. A.M. ve S.M'nin araçlarında arama yaptı. Aramada gümrük kaçağı 120 puro, 30 paket sigara, 98 şişe içki ele geçirildi.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri de fiziki ve teknik takibin ardından şüpheli O.C'nin üst ve ev aramasında satışa hazır 1 paket metamfetamin ve 1 paket skunk buldu.

Gözaltına alınan 4 zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.

AA / Salih Baran - Güncel

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi Emniyet Müdürlüğü Edirne Güncel Haberler

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