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Edirne'de Kaçakçılık Operasyonunda Uyuşturucu ve Tarihi Sikke Ele Geçirildi

17 Aralık 2023 14:47 Güncelleme: 14:48 Abone Ol

Edirne'de jandarmanın bir eve düzenlediği kaçakçılık operasyonunda uyuşturucu ve tarihi olduğu değerlendirilen sikke ele geçirildi. Operasyonda ayrıca esrar, terazi, kredi kartları, tabanca ve fişekler bulundu.