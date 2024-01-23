Edirne'de Kaçakçılık Operasyonunda Oyun Konsolu ve Robot Süpürge Ele Geçirildi

Edirne'de, düzenlenen kaçakçılık operasyonunda gümrük kaçağı oyun konsolu ve robot süpürge ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüpheliler H.A, D.A. ve M.A'nın iş yeri ve otomobillerinde arama yaptı.

Aramalarda gümrük kaçağı 20 oyun konsolu, 8 robot süpürge ve 2 bilgisayar kasası ele geçirildi.

Şüpheliler hakkında "5607 Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu"na muhalefetten işlem yapıldı.