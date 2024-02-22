Edirne'de Kaçakçılık Operasyonunda Gümrük Kaçağı İçki ve Tütün Ele Geçirildi

Edirne'de düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında çok miktarda gümrük kaçağı içki ve tütün ürünü ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, otoban gişeleri ve kent merkezinde şüphelilerin araçlarında arama yaptı.

Aramalarda, gümrük kaçağı 189 şişe içki, 60 paket tütün, 50 paket sigara ve 400 elektronik sigara ele geçirildi.

Şüpheliler N.M, F.V. ve N.A. hakkında "5607 Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu"na muhalefetten işlem yapılı.