Edirne'de Kaçakçılık Operasyonunda Gümrük Kaçağı İçki ve Elektronik Sigara Ele Geçirildi

Edirne'de yapılan kaçakçılık operasyonunda, gümrük kaçağı olarak değerlendirilen 165 şişe içki, 372 elektronik sigara ve 17 hard disk ele geçirildi. Şüpheliler hakkında soruşturma başlatıldı.

Edirne'deki kaçakçılık operasyonlarında çok sayıda gümrük kaçağı içki ve elektronik sigara ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, kent merkezi ve Havsa ilçesinde şüphelilerin iş yerleri ve araçlarında arama yaptı.

Aramalarda gümrük kaçağı 165 şişe içki, 372 elektronik sigara ve 17 hard disk ele geçirildi.

Şüpheliler G.G, S.T, A.C. ve E.C. hakkında soruşturma başlatıldı.