Üye Girişi
Haberler

Edirne'de Kaçakçılık Operasyonunda Gümrük Kaçağı İçki ve Elektronik Sigara Ele Geçirildi

Son Güncelleme:
Abone Ol

Edirne'de yapılan kaçakçılık operasyonunda, gümrük kaçağı olarak değerlendirilen 165 şişe içki, 372 elektronik sigara ve 17 hard disk ele geçirildi. Şüpheliler hakkında soruşturma başlatıldı.

Edirne'deki kaçakçılık operasyonlarında çok sayıda gümrük kaçağı içki ve elektronik sigara ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, kent merkezi ve Havsa ilçesinde şüphelilerin iş yerleri ve araçlarında arama yaptı.

Aramalarda gümrük kaçağı 165 şişe içki, 372 elektronik sigara ve 17 hard disk ele geçirildi.

Şüpheliler G.G, S.T, A.C. ve E.C. hakkında soruşturma başlatıldı.

Kaynak: AA / Güncel

Emniyet Müdürlüğü Edirne Suç Operasyon Kaçakçılık Hukuk Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Cübbeli Ahmet Hocanın mesleği nedir, ne iş yapar? Mahmut Ünlü kimdir, kaç yaşında, nereli, ne iş yapıyor, mesleği ne? Benzine indirim var mı? Akaryakıta indirim gelecek mi? Mesut Yar hangi partiden aday? Mesut Yar Belediye Başkanı Aday Adayı mı oldu, hangi partiden aday oldu? Tevfik Göksu kimdir? FOX Çalar Saat konuğu Tevfik Göksu kaç yaşında, nereli? Tevfik Göksu biyografisi! VİZESİZ YUNAN ADALARI LİSTESİ | Hangi Yunan adaları vizesiz? Yunanistan kapıda vize ücreti ne kadar? Yunan adalarına nasıl gidilir? 7 günlük turist vizesi hangi tarihlerde geçerli? Yunanistan 10 ada vize muafiyeti ne zaman başlayacak? SARI KODLU İLLER 8 ARALIK 2023 | Sarı kod hangi illerde? Meteorolojinin uyardığı sarı ve turuncu kodlu 14 şehir hangileri? Yerli malı haftası ne zaman? Yerli malı haftası 2023 hangi tarihte, ayın kaçında? Filiz Taçbaş kimdir, kaç yaşında? Filiz Taçbaş hangi dizilerde oynadı? BURÇLAR DEĞİŞTİ Mİ 2023? Burç tarihleri niye, nasıl değişti? 2023 hangi ay hangi burç? Gizem Bağdaçiçek kimdir, kaç yaşında? Gizem Bağdaçiçek neden gözaltına alındı? 8 ARALIK OKULLAR TATİL Mİ 2023 İSTANBUL? Bugün okullar tatil mi, var mı, yok mu? İstanbul'da bugün okullar da kar tatili var mı? BİM Aktüel Ürünler Kataloğu 8 Aralık : Bu Hafta Bim'e Hangi Ürünler Geliyor? Okulların kapanmasına kaç gün var SAYAÇ (8 Aralık) Okullar ne zaman, hangi tarihte kapanacak? İSKİ BARAJ DOLULUK ORANI 2023: İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa barajlarında son durum nedir? Yağışlar barajları ne kadar doldurdu?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title