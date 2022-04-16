Edirne'de kaçakçılık operasyonunda 3 şüpheli yakalandı - Haberler

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Edirne'de kaçakçılık operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

AA - Cihan Demirci - Güncel
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Edirne'de kaçakçılık operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

Edirne'de düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

Edirne'de düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, çeşitli adreslerde arama gerçekleştirdi.

Aramalarda kayıtsız av tüfeği, sigara sarma makinesi, kompresör, 55 şişe içki, 23 kutu nargile kömürü, çeşitli miktarlarda sarma sigara ve makaron ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan 3 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

AA / Cihan Demirci - Güncel

Kaçakçılık, Sigara, Edirne, Güncel, Haberler

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