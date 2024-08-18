Edirne'de kaçakçılık operasyonunda 17 ruhsatsız tabanca ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, İpsala'nın Hacı köyünde K.B'ye ait ev ve iş yerinde arama yaptı.

Aramada 17 ruhsatsız tabanca, 136 fişek ve 249 bin 400 lira ele geçirildi.

Şüpheli gözaltına alındı.