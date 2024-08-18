Üye Girişi
Haberler

Edirne'de kaçakçılık operasyonunda 17 ruhsatsız tabanca ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Edirne'de yapılan kaçakçılık operasyonunda, İpsala'nın Hacı köyünde bir ev ve iş yerinde yapılan aramada 17 ruhsatsız tabanca, 136 fişek ve 249 bin 400 lira ele geçirildi. Operasyon sonucunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

Edirne'de kaçakçılık operasyonunda 17 ruhsatsız tabanca ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, İpsala'nın Hacı köyünde K.B'ye ait ev ve iş yerinde arama yaptı.

Aramada 17 ruhsatsız tabanca, 136 fişek ve 249 bin 400 lira ele geçirildi.

Şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Güncel

Operasyon İpsala edirne Güvenlik Kaçakçılık Politika Güncel Haberler

500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Rafa Silva kimdir? Rafa Silva kaç yaşında, nereli? Rafa Silva hangi takımlarda oynadı? İzmir su kesintisi sorgulama! 19 Ağustos İzmir su kesintisi olan yerler neresi? İzmir su kesintisi nereden öğrenilir, neresi aranır? Ankara elektrik kesintisi! 19 AĞUSTOS GÜNCEL KESİNTİLER! Etimesgut, Çankaya, Keçiören, Sincan elektrik kesintisi! Ankara planlı elektrik kesintileri! DGS SONUÇLARI DGS sonuçları açıklandı mı? 19 Ağustos DGS sonuçları bugün açıklanacak mı? Ankara su kesintisi sorgulama! 19 Ağustos ASKİ su kesintisi olan yerler neresi? SON DAKİKA: DEPREM Mİ OLDU? Deprem nerede oldu? 19 Ağustos güncel deprem listesi... İstanbul su kesintisi sorgulama! 19 Ağustos İstanbul su kesintisi olan yerler neresi? İstanbul su kesintisi nereden öğrenilir, neresi aranır? HAVA SICAKLIĞI HABERLERİ | Bu hafta hava durumu nasıl olacak? Nem oranı yüzde kaç? İstanbul, Ankara ve İzmir'de hava sıcaklığı kaç derece? 19 Ağustos TV yayın akışı! Bu akşam TV'de hangi diziler var? Bugün TV'de hangi filmler var? ATV, Kanal D, Star, Show'da neler var? 19 Ağustos İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! İzmir'de elektrik ne zaman gelecek? İzmir elektrik kesintisi! Masterchef 19 Ağustos yeni bölüm fragmanı! Masterchef yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? 19 Ağustos İstanbul elektrik kesintisi! ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK? İstanbul'da elektrik kesintisi! ÜNİVERSİTE KAYITLARI | Üniversite kayıtları ne zaman? Üniversite kaydı için ne gerekiyor? BİM AKTÜEL 20 AĞUSTOS KATALOG! BİM'de neler var? BİM kataloğu indirimli ürünler! Masterchef'te dün akşam kim elendi, kim veda etti? Masterchef Deniz elendi mi? BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? 19 Ağustos günü maç var mı, hangi kanaldan yayınlanıyor, şifresiz mi? HAMSTER KOMBAT 19 AĞUSTOS PAZARTESİ GÜNLÜK ŞİFRE KOMBO KARTLARI | Hamster Kombat yeni şifre ne, nasıl kullanılır? Hamster Kombat nedir? 19 Ağustos 2024 Günlük Burç Yorumları! Koç, Aslan, Başak, Oğlak, Terazi, Akrep ve diğer burçlar... AŞK, EVLİLİK, KARİYER, SAĞLIK burç yorumları Resmi Gazete bugün (19 Ağustos) kararları neler? Resmi Gazete atama kararları 2024! MUĞLA'DA YANGIN SON DAKİKA! Muğla Yatağan ilçesinde orman yangını söndürüldü mü, son durum nedir? Muğla'da orman yangını nerede çıktı?
title