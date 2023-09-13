Edirne'de Kaçakçılık Operasyonu: Gümrük Kaçağı Tütün ve Elektronik Sigara Ele Geçirildi

Edirne'de jandarma ekiplerinin düzenlediği kaçakçılık operasyonunda çok miktarda gümrük kaçağı tütün, elektronik sigara, makaron ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Edirne Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında şüpheliler H.İ. ve M.Ş.Ü'ye gönderilen kolilerde ve şüphelilerin iş yerlerinde arama yaptı.

Aramalarda gümrük kaçağı 225 elektronik sigara, 1440 makaron (filtreli sigara kağıdı), 778 paket sigara sarma kağıdı, 525 paket sigara filtresi, 124 sigara sarma makinesi, 5 kilogram kıyılmış tütün ve 13 tabanca şarjörü ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.